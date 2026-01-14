Polisi Pastikan Mobil Patwal Senggol Kendaraan Lain di Tol Tak Gunakan Sirine

JAKARTA – Kepala Korps Lalu Lintas Polri (Kakorlantas), Irjen Agus Suryonugroho, memastikan kasus mobil Patwal Polantas yang menyenggol kendaraan lain di Jalan Tol telah ditangani.

“Sudah ditangani Kapolda Banten (Irjen Pol Hengki),” ujar Agus saat dihubungi, Rabu (14/1/2026).

Terkait informasi bahwa mobil Patwal menyalakan strobo dan sirine saat kejadian, Agus membantahnya. Ia menegaskan penggunaan alat tersebut saat ini masih dibekukan untuk evaluasi.

“Tidak ada,” tegas Agus.

Meski demikian, Agus tidak menjelaskan lebih jauh soal kronologi kejadian maupun detail penyelesaian senggolan yang sempat viral di media sosial itu.

Sebelumnya, sebuah video yang diunggah akun Instagram @dramaojol.id memperlihatkan senggolan mobil Patwal Polantas terhadap kendaraan warga di Jalan Tol Tomang arah Tangerang, Selasa (13/1/2026). Dalam unggahan itu disebutkan, mobil Patwal tengah mengawal mobil dinas plat merah jenis Range Rover.

"Si paling tot tot wuk wuk berulah," tulis akun tersebut, menyinggung suara sirine yang sempat terdengar.