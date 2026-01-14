Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Pastikan Mobil Patwal Senggol Kendaraan Lain di Tol Tak Gunakan Sirine

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |15:23 WIB
Polisi Pastikan Mobil Patwal Senggol Kendaraan Lain di Tol Tak Gunakan Sirine
Mobil Patroli (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kepala Korps Lalu Lintas Polri (Kakorlantas), Irjen Agus Suryonugroho, memastikan kasus mobil Patwal Polantas yang menyenggol kendaraan lain di Jalan Tol telah ditangani.

“Sudah ditangani Kapolda Banten (Irjen Pol Hengki),” ujar Agus saat dihubungi, Rabu (14/1/2026).

Terkait informasi bahwa mobil Patwal menyalakan strobo dan sirine saat kejadian, Agus membantahnya. Ia menegaskan penggunaan alat tersebut saat ini masih dibekukan untuk evaluasi.

“Tidak ada,” tegas Agus.

Meski demikian, Agus tidak menjelaskan lebih jauh soal kronologi kejadian maupun detail penyelesaian senggolan yang sempat viral di media sosial itu.

Sebelumnya, sebuah video yang diunggah akun Instagram @dramaojol.id memperlihatkan senggolan mobil Patwal Polantas terhadap kendaraan warga di Jalan Tol Tomang arah Tangerang, Selasa (13/1/2026). Dalam unggahan itu disebutkan, mobil Patwal tengah mengawal mobil dinas plat merah jenis Range Rover.

"Si paling tot tot wuk wuk berulah," tulis akun tersebut, menyinggung suara sirine yang sempat terdengar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/337/3193542//polri-rWLt_large.jpg
Tinjau Jalur Gadog, Kakorlantas Sebut Arus Balik Nataru Aman dan Lancar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/337/3193382//kakorlantas_polri_irjen_agus_suryonugroho-DKHA_large.jpg
Kakorlantas Sebut Kendaraan Keluar Jakarta Naik 11% di Momen Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/337/3193362//kakorlantas_polri_irjen_agus_suryonugroho-w10h_large.jpg
3.183 Kecelakaan Terjadi Selama Libur Nataru, 403 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/337/3192149//kakorlantas_polri_irjen_agus_suryonugroho-19hx_large.jpg
Polri Prediksi Arus Balik Nataru Bergeser ke 4 Januari, Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/337/3192081//kakorlantas_polri_irjen_agus_suryonugroho-dcRT_large.jpg
Menhub-Korlantas Tegaskan Kendaraan Sumbu Tiga Dilarang Masuk Tol Selama Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191446//kakorlantas_polri_irjen_agus_suryonugroho-NDlB_large.jpg
Kakorlantas Soroti Kecelakaan Bus di Tol Krapyak, Pengemudi Diminta Tak Ugal-ugalan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement