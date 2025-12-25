Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hari Natal, Polisi Jaga Objek Wisata hingga Gelar Patroli Skala Besar

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 25 Desember 2025 |14:47 WIB
Hari Natal, Polisi Jaga Objek Wisata hingga Gelar Patroli Skala Besar
Hari Natal, Polisi Jaga Objek Wisata hingga Gelar Patroli Skala Besar (Ilustrasi/Okezone)
JAKARTA - Polda Metro Jaya melakukan pengamanan dan pelayanan di gereja saat momentum ibadah Natal. Selain itu, polisi mengamankan lokasi objek wisata di saat libur akhir tahun ini. 

1. Pengamanan Natal

Polisi menyiapkan 106 pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu yang tersebar di wilayah DKI Jakarta, termasuk bandara, terminal bus, dan stasiun kereta api.

"Ini disiagakan untuk 106 pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu. Ada di beberapa titik wilayah DKI, termasuk bandara, terminal bus, dan stasiun kereta api," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, kepada wartawan, Kamis (25/12/2025).

Pengamanan juga difokuskan di sejumlah pusat keramaian dan destinasi wisata selama libur Nataru.

"Selain itu ada beberapa titik pengamanan di wilayah-wilayah daerah keramaian bagi masyarakat, yaitu ada di Bundaran HI, ada di Monas, serta di Ancol, dan di beberapa perhotelan dan mal yang menggelar pelaksanaan kegiatan Natal dan Tahun Baru," ujarnya.

Tak hanya itu, Polda Metro Jaya menggelar patroli skala besar di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek), termasuk pengamanan permukiman warga yang ditinggalkan saat libur panjang.

 

