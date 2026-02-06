Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Satgas Pangan Polda Metro Awasi Harga dan Mutu Jelang Ramadhan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |21:52 WIB
Satgas Pangan Polda Metro Awasi Harga dan Mutu Jelang Ramadhan
Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Edy Suranta Sitepu (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya menggelar rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan bersama stakeholder terkait. Hal dilakukan untuk pelayanan kepada masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Edy Suranta Sitepu mengungkapkan, rakor tersebut bertujuan menyamakan langkah dan persepsi seluruh instansi agar pengawasan pangan di lapangan berjalan efektif dan terukur. 

“Kegiatan ini kami lakukan untuk memastikan kebijakan HPP, HET, dan HAP berjalan di tingkat produsen maupun konsumen, sekaligus menjamin keamanan dan mutu pangan. Ini merupakan bagian dari pelayanan Polri agar masyarakat mendapatkan pangan dengan harga sesuai ketentuan dan aman dikonsumsi,” kata Edy kepada wartawan, Jumat (6/2/2026).

Dalam rakor tersebut, disepakati dua kategori sasaran pengawasan. Pertama, pengawasan harga pangan pada komoditas yang diatur HPP, HET, dan HAP, seperti beras SPHP, beras medium, beras premium, serta minyak goreng Minyakita. 

 

