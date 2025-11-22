Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Penjual Seblak Lagi Ngopi di Jaksel Ditodong Parang, Ponselnya Raib

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 22 November 2025 |15:16 WIB
Penjual Seblak Lagi Ngopi di Jaksel Ditodong Parang, Ponselnya Raib
Ilustrasi penodongan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA — Dugaan kasus pencurian terjadi di kawasan Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat 21 November 2925, di mana pelaku menodongkan senjata tajam berupa parang kepada korbannya, pedagang seblak berinisial FNH (23). Selain menodong, pelaku juga menggasak handphone milik korban.

Aksi komplotan pencuri yang berjumlah enam orang tersebut terekam kamera CCTV yang ada di warung seblak. Terlihat ada tiga kendaraan sepeda motor berhenti di depan warung, sementara korban tengah asyik ngopi bersama dua orang lainnya di depan warung tersebut.

Tiga dari enam pelaku yang mengendarai motor turun sambil membawa parang dan menodongkan parang tersebut kepada korban. Pelaku langsung menggasak handphone korban dan pergi begitu saja.

Korban FNH mengatakan ia baru saja beres-beres warung makannya. Ia kemudian pergi ke warung kelontong untuk membeli kopi dan meminumnya di depan warung yang dijaganya itu. Ia lantas ngopi bersama dua orang temannya.

“Lagi ngopi di depan sama dua teman, tiba-tiba datang enam orang naik tiga motor. Satu motor bawa parang semua. Tiga orang mengancam, saya kan lagi pegang handphone, terus diambil paksa sama pelaku sambil ditodong (parang) di bagian leher,” ujarnya, Sabtu (22/11/2025).

Beruntung, kata dia, pelaku tak sampai menyabetkan senjata tajamnya itu dan ia pun tidak mengalami luka. Ia berencana melaporkan peristiwa yang dialaminya itu kepada polisi agar para pelaku bisa segera ditangkap dan tidak menimbulkan korban lainnya.

“Harapannya, keamanan di sini bisa lebih sering dipatroli biar nggak ada lagi korban kayak saya,” katanya.

(Arief Setyadi )

      
Topik Artikel :
Perampasan Penodongan Pencurian
