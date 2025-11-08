Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Turki Keluarkan Surat Perintah Penangkapan terhadap Netanyahu Terkait Genosida Gaza

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 08 November 2025 |18:37 WIB
JAKARTA - Turki mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu terkait genosida di Gaza. Total ada 37 nama terdaftar dalam surat perintah tersebut. 

1. Surat Perintah Penangkapan Netanyahu

Di antara 37 tersangka yang terdaftar adalah Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, Menteri Keamanan Nasional, Itamar Ben-Gvir, dan Panglima Angkatan Darat, Letjen Eyal Zamir. Ini berdasarkan pernyataan dari Kejaksaan Istanbul, yang tidak mempublikasikan daftar lengkapnya, melansir The Guardian, Sabtu (8/11/2025).

Turki menuduh para pejabat tersebut melakukan "genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan" yang telah "dilakukan secara sistematis" oleh Israel di Gaza.

Pernyataan itu juga merujuk pada "rumah sakit persahabatan Turki-Palestina", yang dibangun Turki di Jalur Gaza dan dibom Israel pada Maret.

Israel mengecam surat perintah tersebut sebagai "aksi humas".

"Israel dengan tegas menolak, dengan penuh penghinaan, aksi humas terbaru oleh tiran [Presiden Recep Tayyip] Erdoğan," kata Menteri Luar Negeri, Gideon Saar, dalam postingan di X.

 

