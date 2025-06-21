Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Ngeluh RS Dirudal Iran, Erdogan: Mereka 700 Kali Serang Faskes Gaza

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 21 Juni 2025 |08:17 WIB
Israel Ngeluh RS Dirudal Iran, Erdogan: Mereka 700 Kali Serang Faskes Gaza
Israel Ngeluh RS Dirudal Iran, Erdogan: Mereka 700 Kali Serang Faskes Gaza (Reuters)
A
A
A

ISTANBUL - Presiden Turkiye, Recep Tayyip Erdogan, menanggapi keluhan Israel terkait rumah sakitnya dihantam serangan rudal Iran. Ia mengatakan, klaim Israel tersebut munafik. 

Erdogan pun membandingkannya dengan tindakan Israel terhadap rumah sakit di Gaza. Israel telah ratusan kali melancarkan serangan ke fasilitas kesehatan di Gaza.

"Israel mengeluhkan kerusakan pada rumah sakitnya hari ini, namun sejauh ini telah melakukan lebih dari 700 serangan terhadap fasilitas kesehatan di Gaza saja," kata Erdogan, saat pidato di Forum Pemuda Organisasi Kerja Sama Islam melansir Al Jazeera, Sabtu (21/5/2025). 

Bahkan serangan Israel, kata Erdogan, telah menghancurkan lebih dari 90 persen infrastruktur Gaza.

"Mengebom 35 rumah sakit, menewaskan hampir 1.000 pekerja perawatan kesehatan, dan menghancurkan 94% infrastruktur kesehatan Gaza," kata Erdogan, lapor Turkiye Today.

Erdogan menyoroti krisis kemanusiaan yang parah di Gaza. Orang-orang menghadapi kelaparan dan kekerasan di tengah konflik yang sedang berlangsung. 

Ia mencatat, 35 rumah sakit telah diserang dan hampir seribu pekerja kesehatan tewas.

Erdogan menegaskan kembali dukungan Turki ke untuk Palestina. 

"Hari ini, kami menyerukan Bebaskan Palestina," katanya. 

Erdogan berduka atas lebih dari 55.000 warga Palestina yang tewas dalam serangan Israel. Ia mendesak semua pihak untuk mundur dari eskalasi guna menghindari bencana yang dapat berdampak pada Eropa dan Asia selama bertahun-tahun di tengah konflik Israel-Iran.

"Türkiye siap mendukung setiap langkah tulus yang diambil ke arah ini," katanya seraya menyerukan penghentian segera kekerasan dan resolusi damai.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/18/3185975/drone-ugiV_large.jpg
Turki Kembangkan Drone Penyelamatan Bencana Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183039/wali_kota_istanbul_yang_juga_tokoh_oposisi_ekrem_imamoglu-g8rZ_large.jpeg
Tokoh Oposisi Turki Dituntut Hukuman 2.000 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183017/pesawat-DTbo_large.jpg
Pesawat Militer Turki Jatuh di Georgia, Setidaknya Mengangkut 20 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/18/3182316/netanyahu-Olno_large.jpg
Turki Keluarkan Surat Perintah Penangkapan terhadap Netanyahu Terkait Genosida Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/18/3127088/pikachu_demo_di_turki-PGV2_large.jpg
Viral Pikachu Ikut Demo di Turki, Lari Dikejar Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/18/3124954/demo_di_istanbul-IY1F_large.jpg
Wali Kota Istanbul Pesaing Erdogan Ditahan, Gelombang Demo Terus Meningkat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement