Jalan Tol Layang MBZ Ruas Bekasi Timur-Tambun Macet Pagi Ini

JAKARTA - Arus lalu lintas di Jalan Layang Sheikh Mohamed Bin Zayed (MBZ) macet pada Kamis (19/3/2026) pagi. Kepadatan terjadi di daerah Bekasi Timur-Tambun.

Hal itu diketahui dari informasi yang disampaikan oleh Jasa Marga melalui akun X @PTJASAMARGA, Kamis (19/3/2026).

"08.01 WIB #Jalan_Layang_MBZ Bekasi Timur - Tambun PADAT, kepadatan volume lalin," tulis Jasa Marga dikutip, Kamis (19/3/2026).

Selain itu, Jasa Marga mencatat adanya kepadatan arus lalu lintas di sejumlah ruas tol seperti Cibitung-Cikarang Barat, Cibatu-Cikarang Pusat hungga Karawang Barat arah Cikampek.

"Cibitung - Cikarang Barat PADAT, kepadatan volume lalin. Cibatu - Cikarang Pusat PADAT, kepadatan volume lalin. Karawang Barat arah Cikampek PADAT, kepadatan volume lalin," demikian keterangan Jasa Marga.

Di sisi lain, Jasa Marga memberi informasi ruas Jalan Tol Layang MBZ dari arah Karawang menuju Cikunir terpantau lancar.

"08.01 WIB #Jalan_Layang_MBZ Karawang - Cikarang - Tambun - Cikunir LANCAR," tulis Jasa Marga.

(Erha Aprili Ramadhoni)

