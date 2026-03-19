H-2 Lebaran, Jalur Pantura Arah Jateng Dipadati Pemudik Motor

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Kamis, 19 Maret 2026 |11:05 WIB
CIREBON - Memasuki H-2 Lebaran, arus lalu lintas di Jalur Pantura tepatnya di Jalan Arteri Cirebon terpantau ramai lancar. Berdasarkan pantauan di lokasi pada Kamis (19/3/2026), pemudik motor masih mendominasi jalur dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah.

Sejak pukul 08.00 WIB, tampak ribuan kendaraan roda dua melintasi Jalur Pantura ke arah Jawa Tengah. Para pemudik membawa perlengkapan mudik seperti kardus hingga tas besar di motornya.

Kendaraan roda dua yang melintas di kawasan ini, didominasi plat G yaitu Brebes, Pekalongan. dan sekitarnya. Hanya butuh waktu sekitar kurang lebih 1-1,5 jam perjalanan dari Jalur Pantura ini. 

Sementara untuk arah sebaliknya dari Jawa Tengah menuju Jakarta, didominasi kendaraan besar seperti bus penumpang dan truk.

Kondisi ini terjadi karena kendaraan besar tidak dapat melintas di jalan tol yang saat ini masih menerapkan sistem one way dari GT Cikatama hingga Tol Kalilangkung. Kendaraan dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta dialihkan ke jalur arteri.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/337/3207772//mobil_terbakar_di_tol_jakarta_cikampek-UiGZ_large.jpg
Mobil Terbakar di Tol Jakarta-Cikampek, Diduga Akibat Korsleting Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/340/3207764//tol_cipali-Xxqg_large.jpg
H-2 Lebaran, 41 Ribu Kendaraan Lintasi Tol Cipali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/320/3207763//menko_ahy-3SN0_large.jpg
Soal Arus Mudik Lebaran 2026, AHY: Ada Dinamika tapi Masih Terkendali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/338/3207761//tol_mbz_buka_tutup_situasional-VLhi_large.jpg
Tol MBZ Buka-Tutup Situasional dari Jati Asih-Kalimalang Arah Cikampek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/337/3207760//one_way-Ix71_large.jpg
Info Mudik: One Way Diberlakukan hingga Salatiga, Contraflow Mulai KM 36 Tol Japek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/338/3207754//tol_mbz-S1oe_large.jpg
Jalan Tol Layang MBZ Ruas Bekasi Timur-Tambun Macet Pagi Ini
