Puncak Arus Mudik, 5.336 Penumpang Berangkat dari Terminal Kampung Rambutan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 19 Maret 2026 |12:26 WIB
Puncak Arus Mudik, 5.336 Penumpang Berangkat dari Terminal Kampung Rambutan
Puncak Arus Mudik, 5.336 Penumpang Berangkat dari Terminal Kampung Rambutan (Ravie Wardani)
JAKARTA - Puncak arus mudik di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur (Jaktim), terjadi pada Rabu (18/3/2026). Ribuan penumpang diberangkatkan ke tujuannya masing-masing. 

"Puncaknya sudah terjadi kemarin pada H-3 Lebaran atau 18 Maret, itu sebanyak penumpang berangkat 5.336," kata Kepala Terminal Kampung Rambutan Revi Zulkarnain di kantornya, Jakarta Timur, Kamis (19/3/2026). 

Revi menyebut, ribuan orang tersebut sudah berangkat ke tujuan favorit di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur hingga Sumatera. 

"Dengan tujuan favorit adalah, Surabaya, Malang kemudian, Tegal Pekalongan, Cilacap, Wonosobo, Garut, Tasikmalaya, Cianjur, Padang dan Palembang," ujarnya. 

Menurut Revi, hingga puncak arus mudik kemarin, Terminal Kampung Rambutan hanya melakukan penambahan sebanyak tiga bus. 

