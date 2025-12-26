Pemerintah Targetkan 500 Rumah Korban Bencana di Sumatera Rampung dalam Sepekan

JAKARTA – Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya mengungkapkan, pemerintah menargetkan sebanyak 500 unit rumah bagi korban bencana di Sumatera selesai dibangun dalam waktu satu minggu. Pembangunan tersebut merupakan bagian dari total 15.000 unit rumah yang dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Informasi itu disampaikan Seskab Teddy melalui akun media sosial Instagram @sekretariat.kabinet, dikutip pada Jumat (26/12/2025), usai menerima kunjungan Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN Dony Oskaria.

Pertemuan antara Seskab Teddy dan Kepala BP BUMN tersebut membahas sejumlah langkah percepatan pemulihan pascabencana, khususnya dukungan serta peran BUMN dalam memulihkan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak, termasuk pembangunan rumah hunian.

“Dalam satu minggu pertama, ditargetkan sedikitnya 500 unit rumah telah selesai dibangun dari total 15.000 unit yang dikerjakan BUMN pada Desember ini, selain pembangunan hunian oleh BNPB dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang juga sedang berjalan,” sambungnya.