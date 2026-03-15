Sempat Hilang, 7 Korban Tenggelamnya KM Gandha Nusantara 17 Ditemukan Selamat

JAKARTA – Tim SAR menemukan tujuh orang korban tenggelamnya KM Gandha Nusantara 17 di perairan Maluku Utara pada Minggu (15/3/2026). Ketujuh korban tersebut sebelumnya sempat dilaporkan hilang dan dalam pencarian.

"Iya, seluruh korban tujuh orang selamat," kata Humas Kantor SAR Ternate, Ikhsan Ade M. Nur, dalam pesan tertulisnya.

Ia belum menjelaskan lebih detail terkait penemuan tujuh orang tersebut. Namun, menurutnya saat ini para korban telah tiba di Pelabuhan Ternate.

"Nanti kami update lagi perkembangannya karena baru tiba di Pelabuhan Ternate," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Kantor SAR Ternate Iwan Ramdhani menjelaskan bahwa kapal yang berlayar dari Bitung menuju Ternate, Maluku Utara, itu sempat mengalami mati mesin sebelum akhirnya tenggelam.

Ia menerangkan, kapal tersebut awalnya berangkat dari Bitung pada Sabtu (14/3) pukul 22.00 WITA.