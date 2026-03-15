Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sempat Hilang, 7 Korban Tenggelamnya KM Gandha Nusantara 17 Ditemukan Selamat

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 15 Maret 2026 |22:46 WIB
Kapal Tenggelam (Foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA – Tim SAR menemukan tujuh orang korban tenggelamnya KM Gandha Nusantara 17 di perairan Maluku Utara pada Minggu (15/3/2026). Ketujuh korban tersebut sebelumnya sempat dilaporkan hilang dan dalam pencarian.

"Iya, seluruh korban tujuh orang selamat," kata Humas Kantor SAR Ternate, Ikhsan Ade M. Nur, dalam pesan tertulisnya.

Ia belum menjelaskan lebih detail terkait penemuan tujuh orang tersebut. Namun, menurutnya saat ini para korban telah tiba di Pelabuhan Ternate.

"Nanti kami update lagi perkembangannya karena baru tiba di Pelabuhan Ternate," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Kantor SAR Ternate Iwan Ramdhani menjelaskan bahwa kapal yang berlayar dari Bitung menuju Ternate, Maluku Utara, itu sempat mengalami mati mesin sebelum akhirnya tenggelam.

Ia menerangkan, kapal tersebut awalnya berangkat dari Bitung pada Sabtu (14/3) pukul 22.00 WITA.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/340/3207120//km_gandha_nusantara_17_tenggelam_di_maluku_utara-ysA0_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/340/3197183//longboat_tenggelam_dihantam_gelombang-CrkB_large.png
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/320/3192799//pencairan_kapal-YM5H_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/340/3192165//kapal_karam-5t4e_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175760//tim_sar_saat_mencari_korban_tenggelam-oxDR_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175195//tim_basarnas_cari_abk_yang_hilang-h9PS_large.jpg
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement