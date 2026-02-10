Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kapal Migran Tenggelam di Lepas Pantai Libya, Tewaskan Setidaknya 53 Orang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 10 Februari 2026 |21:23 WIB
Kapal Migran Tenggelam di Lepas Pantai Libya, Tewaskan Setidaknya 53 Orang
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA — Sebuah perahu migran tenggelam di lepas pantai Libya, menewaskan setidaknya 53 orang, termasuk dua bayi, demikian dilaporkan badan migrasi PBB pada Senin (9/2/2026). Rute penyeberangan berbahaya ini kerap digunakan para migran ilegal yang berusaha mencari kehidupan baru di Eropa.

Organisasi Internasional untuk Migrasi PBB (IOM) dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa perahu yang membawa 55 migran Afrika tersebut berangkat dari kota Zawiya di Libya barat sesaat sebelum tengah malam pada Kamis (5/2/2026). Sekitar enam jam kemudian, perahu tersebut mulai kemasukan air dan terbalik pada Jumat (6/2/2026) pagi di utara kota Zuwara, kata badan tersebut.

Dua wanita Nigeria selamat dari kecelakaan kapal dan diselamatkan oleh pihak berwenang Libya, kata IOM. Salah satu dari mereka mengatakan ia kehilangan suaminya, sementara yang lain melaporkan kehilangan dua bayinya.

"Jaringan perdagangan manusia dan penyelundupan terus mengeksploitasi migran di sepanjang rute Mediterania tengah," kata badan PBB tersebut, sebagaimana dilansir Associated Press. Jaringan-jaringan ini memperoleh keuntungan dengan menggunakan "perahu yang tidak layak berlayar" untuk mengangkut migran dari Libya yang dilanda kekacauan ke pantai Eropa, tambahnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/18/3199493//libya-Jo79_large.jpg
Anak Muammar Gaddafi Tewas Diserang Kelompok Bersenjata di Rumahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/18/3191572//viral-RLWz_large.jpg
Breaking News! Panglima Militer Libya Tewas dalam kecelakaan Pesawat di Turki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/320/3189962//lokakarya-Vufl_large.jpg
Pekerja Migran Hasilkan Rp253,3 Triliun, Wajib Dapat Perlindungan Aman dan Adil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/340/3189326//pekerja_migran-BA7x_large.jpg
Pemerintah Tegaskan Komitmen Perlindungan Pekerja Migran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/18/3182930//ilustrasi-6WB3_large.jpeg
Korban Tewas Kecelakaan Kapal Migran di Perairan Malaysia Bertambah Jadi 21 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/18/3182783//putra_bungsu_mantan_pemimpin_libya_muammar_gaddafi_yakni_hannibal_gaddafi-NBmh_large.jpg
Putra Eks Pemimpin Libya Muammar Gaddafi Dibebaskan Setelah 1 Dekade Ditahan Lebanon
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement