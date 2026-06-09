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Heboh Isu Prajurit LGBT, TNI AD: Kita Cek Jejak Digitalnya, Tidak Ditemukan Hubungan Romantis!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |02:00 WIB
Heboh Isu Prajurit LGBT, TNI AD: Kita Cek Jejak Digitalnya, Tidak Ditemukan Hubungan Romantis!
Prajurit TNI AD/Okezone
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JAKARTA -  TNI AD menanggapi video viral yang menarasikan adanya seorang pria yang menjadi anggota TNI. Video tersebut menampilkan sejumlah foto anggota TNI dengan teman prianya.

“TNI AD telah melakukan pendalaman secara menyeluruh melalui pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, saksi, pemeriksaan kesehatan jiwa dan fisik, pemeriksaan Mental Ideologi serta penelusuran jejak digital,” kata Kadispenad TNI, Brigjen Donny Pramono, dikutip Senin (8/6/2026).

Jenderal Kopassus ini menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan adanya hubungan menyimpang yang dilakukan anggota TNI tersebut.

“Berdasarkan seluruh hasil pemeriksaan tersebut, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan adanya hubungan romantis,”ujarnya.

“Hubungan seksual sesama jenis, maupun keterlibatan prajurit yang bersangkutan dalam perilaku LGBT sebagaimana yang dituduhkan dalam narasi yang beredar di media sosial,” lanjutnya.

Donny menuturkan, konten viral tersebut berasal dari unggahan seorang warga sipil yang memiliki hubungan pertemanan dengan prajurit TNI tersebut. Namun, unggahan itu berkembang menjadi spekulasi publik yang dinilai tidak sesuai fakta hasil pemeriksaan.

“Keterangan saksi, hasil pemeriksaan kesehatan, serta penelusuran jejak digital secara konsisten tidak menemukan indikasi adanya perilaku menyimpang sebagaimana yang dituduhkan,” ungkapnya.

 

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Topik Artikel :
LGBT viral tni ad tni
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