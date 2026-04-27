HOME NEWS NUSANTARA

Daycare Little Aresha Yogya Ternyata Tak Berizin, 53 Anak Jadi Korban Kekerasan!

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Senin, 27 April 2026 |00:27 WIB
Kekerasan anak di Daycare Yogya (Foto: Ist)
YOGYAKARTA — Daycare Little Aresha di Kota Yogyakarta ternyata tidak mengantongi izin operasional. Tempat penitipan anak itu menuai sorotan setelah 53 anak menjadi korban kekerasan fisik dan verbal. Saat ini, sebanyak 13 orang ditetapkan tersangka.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta, Retnaningtyas, mengatakan lembaga tersebut tidak terdaftar di instansi terkait. Pihaknya saat ini tengah mendata anak dan orangtua untuk memastikan pendampingan berjalan optimal.

“Tidak berizin, baik di Dinas Pendidikan maupun Dinas Perizinan. Kami sekarang sedang mendata seluruh anak dan orang tua untuk memberikan pendampingan psikologis dan bantuan hukum melalui UPTD PPA,” ujar Retnaningtyas, Minggu (26/4/2026).

Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY menyatakan dukungan penuh terhadap proses hukum yang berjalan.

Kepala DP3AP2 DIY, Erlina Hidayati Sumardi mendorong agar seluruh pihak yang terlibat diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan secara transparan, profesional, dan berkeadilan. Ia juga menyampaikan empati kepada korban dan keluarga terdampak.

“Kami menyampaikan simpati dan empati yang tulus kepada anak-anak yang menjadi korban serta kepada keluarga yang terdampak. Anak adalah amanah yang harus dijaga bersama,” kata Erlina.







