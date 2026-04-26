Day Care di Yogyakarta Digerebek Polisi Terkait Dugaan Penganiayaan, Anak-Anak Diikat!

YOGYAKARTA - Polisi menggerebek tempat penitipan anak (day care) Little Aresha di wilayah Umbulharjo, Yogyakarta. Day care itu digerebek petugas terkait dugaan penganiayaan terhadap anak-anak.

Dalam penggerebekan itu, anak-anak ditemukan dalam kondisi memprihatinkan. Mereka mendapatkan perlakuan tidak layak selama berada di day care..

Dalam tayangan iNews, dilihat Minggu (26/4/2026), seorang saksi menyebut, anak-anak disebut hanya mengenakan popok. Bahkan ada anak yang diduga tangan atau kakinya diikat dengan kain.

"Ditaliin, kaki, badan, terus ini ditutupin mulutnya. Biar enggak nangis," kata salah satu anak dalam video yang diterima.

Selain itu, ada pula beberapa orang tua mengaku anak mereka mengalami lebam setelah dititipkan di lokasi tersebut.

Di sisi lain, Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Rizky Adrian membenarkan penggerebekan tersebut.

Polisi telah memasang garis polisi di lokasi. Polisi juga sudah memeriksa pihak-pihak terkait untuk mendalami dugaan tersebut.

"Diduga kuat memperlakukan anak secara diskriminatif atau menempatkan, membiarkan, melibatkan, maupun menyuruh anak dalam situasi perlakuan salah, penelantaran atau kekerasan terhadap anak," katanya kepada wartawan.



(Erha Aprili Ramadhoni)

