Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Day Care di Yogyakarta Digerebek Polisi Terkait Dugaan Penganiayaan, Anak-Anak Diikat!

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 26 April 2026 |07:54 WIB
Day Care di Yogyakarta Digerebek Polisi Terkait Dugaan Penganiayaan, Anak-Anak Diikat!
Day Care di Yogyakarta Digerebek Polisi Terkait Dugaan Penganiayaan, Anak-Anak Diikat! (Ist)
A
A
A

YOGYAKARTA - Polisi menggerebek tempat penitipan anak (day care) Little Aresha di wilayah Umbulharjo, Yogyakarta. Day care itu digerebek petugas terkait dugaan penganiayaan terhadap anak-anak. 

Dalam penggerebekan itu, anak-anak ditemukan dalam kondisi memprihatinkan. Mereka mendapatkan perlakuan tidak layak selama berada di day care.. 

Dalam tayangan iNews, dilihat Minggu (26/4/2026), seorang saksi menyebut, anak-anak disebut hanya mengenakan popok. Bahkan ada anak yang diduga tangan atau kakinya diikat dengan kain. 

"Ditaliin, kaki, badan, terus ini ditutupin mulutnya. Biar enggak nangis," kata salah satu anak dalam video yang diterima.

Selain itu, ada pula beberapa orang tua mengaku anak mereka mengalami lebam setelah dititipkan di lokasi tersebut.

Di sisi lain, Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Rizky Adrian membenarkan  penggerebekan tersebut.

Polisi telah memasang garis polisi di lokasi. Polisi juga sudah memeriksa pihak-pihak terkait untuk mendalami dugaan tersebut.

"Diduga kuat memperlakukan anak secara diskriminatif atau menempatkan, membiarkan, melibatkan, maupun menyuruh anak dalam situasi perlakuan salah, penelantaran atau kekerasan terhadap anak," katanya kepada wartawan.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement