Diduga Kesal Antre BBM, Pengendara Motor Aniaya Pegawai SPBU

BEKASI - Aksi kekerasan terjadi di sebuah SPBU di Jalan Raya Cut Mutia, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Seorang pegawai SPBU menjadi korban dugaan penganiayaan oleh pengendara sepeda motor, yang diduga kesal akibat antrean pengisian bahan bakar minyak (BBM).

Peristiwa tersebut terekam kamera CCTV dan viral di media sosial setelah diunggah oleh akun Instagram @seputarbekasiraya.

Dalam rekaman yang beredar, terlihat seorang pegawai SPBU yang baru beberapa bulan bekerja sedang melayani pengisian BBM. Namun, secara tiba-tiba, seorang pengendara motor menghampiri dan melakukan pemukulan ke arah dada korban. Tak hanya melakukan kekerasan fisik, pelaku juga melontarkan ancaman secara verbal kepada korban.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi penganiayaan tersebut diduga dipicu oleh pelaku yang tidak sabar menunggu antrean. Pelaku menilai korban bekerja terlalu lambat saat melayani pengisian BBM.

Salah satu karyawan SPBU, Haris mengungkapkan, bahwa kejadian tersebut terjadi pada Sabtu sore.

“Pelaku diduga tidak sabar saat antre BBM, lalu langsung memukul korban. Korban juga memang karyawan baru di sini,” ujar Haris saat ditemui di lokasi, Selasa (31/3/2026).