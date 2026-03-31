BBM Dikabarkan Naik 1 April Imbas Perang AS-Iran, Mobil dan Motor Serbu SPBU di Cikini

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 31 Maret 2026 |13:13 WIB
JAKARTA - Antrean panjang kendaraan roda dua dan empat hingga bahu jalan terjadi di SPBU Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Hal ini lantaran munculnya isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Pantauan Okezone, Selasa (31/3/2026), banyaknya para pengguna kendaraan yang ingin mengisi BBM membuat antrean mengular dari halaman dalam SPBU hingga bahu jalan sepanjang sekira 500 meter.

Antrean tersebut diduga lantaran warga panik atas munculnya isu kenaikan harga BBM. Sejumlah pengendara keberatan jika harga bahan bakar mengalami kenaikan.

Penolakan serupa juga diserukan oleh para pengendara ojek online (ojol). Mereka mengaku kenaikan harga BBM harus diikuti dengan tarif perkilo meter dari pihak aplikator.

Sekadar diketahui, harga BBM non subsidi yang dijual Pertamina, Shell, Vivo dan BP diprediksi naik pada 1 April 2026.

 

