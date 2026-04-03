Brutal! KKB Papua Aniaya Tukang Ojek hingga Kritis, Begini Kronologi Lengkapnya

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 03 April 2026 |14:00 WIB
JAKARTA – Seorang warga diduga dianiaya Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kali Enaro Kampung Ekaitadi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Korban saat ini telah mendapatkan penanganan medis intensif di RSUD Paniai.

Satgas Operasi Damai Cartenz memastikan bahwa proses penyelidikan terus berjalan. Pengumpulan keterangan serta bukti di lapangan untuk mengungkap pelaku yang saat ini masih dalam penyelidikan.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Irjen Faizal Ramadhani menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir segala bentuk kekerasan terhadap masyarakat.

“Setiap pelaku tindak kekerasan akan kami tindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Kami berkomitmen menjaga keamanan dan memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat,” kata Faizal, Jumat (3/4/2026).

Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Adarma Sinaga menyebut bahwa pihaknya akan terus meningkatkan patroli serta pengawasan di wilayah rawan guna mencegah kejadian serupa.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan segera melaporkan apabila menemukan hal mencurigakan. Sinergi antara aparat dan masyarakat sangat penting dalam menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif,” tandasnya.

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 15.20 WIT di kawasan Kali Enaro, Kampung Ekaitadi. Korban, seorang pria berinisial S (55), yang bekerja sebagai pengemudi ojek, ditemukan dalam kondisi terluka oleh petugas kepolisian yang melintas di lokasi kejadian. Kuat dugaan, korban dianiaya anggota KKB.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/337/3210469/kkb-oSrB_large.jpg
Jejak Berdarah Pulan Wonda Anggota KKB yang Tembaki Tito Karnavian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/337/3210402/mayat-RLZV_large.jpg
OTK yang Serang Tukang Ojek di Paniai Papua Diburu Aparat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/337/3210409/kkb-i7gP_large.jpg
Breaking News! Komandan KKB Papua yang Tembaki Tito Karnavian Dilumpuhkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/340/3209462/kkb-oXJi_large.jpg
3 Anggota KKB Menyerahkan Diri ke TNI, Pernah Terlibat Penembakan di Distrik Sinai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/340/3209156/kkb-FRlu_large.jpg
Breaking News! Satgas Cartenz Tangkap 4 Orang Penyuplai Senjata dan Amunisi untuk KKB Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/22/340/3208344/tni-O93C_large.jpg
Breaking News! Baku Tembak Hebat TNI dan KKB Pecah di Maybrat, 2 Anggota Marinir Gugur
