3 Anggota KKB Menyerahkan Diri ke TNI, Pernah Terlibat Penembakan di Distrik Sinai

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 30 Maret 2026 |00:09 WIB
3 Anggota KKB Menyerahkan Diri ke TNI, Pernah Terlibat Penembakan di Distrik Sinai
3 Anggota KKB Menyerahkan Diri ke TNI
JAKARTA -  Sebanyak tiga orang mantan anggota kelompok TPNPB-OPM menyerahkan diri dan menyatakan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), di SD Inpres 1 Sinak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Ketiga anggota KKB tersebut adalah yakni Nikanus Murib, Arendis Murib, dan Ois Tabuni, yang sebelumnya tergabung dalam kelompok Kalenak Murib.

Mereka diketahui pernah terlibat dalam aksi gangguan tembakan saat pelaksanaan pembagian bantuan langsung tunai (BLT) di Kantor Distrik Sinak pada tahun 2025.

‘’Prosesi ikrar berlangsung khidmat dan sarat makna, diawali dengan doa bersama, sambutan, serta pemberian baju batik sebagai simbol kembali ke pangkuan NKRI,’’ ujar Kepala Penerangan Koops TNI Papua, Letkol Inf M. Wirya Arthadiguna, Senin (30/3/2026).

Kegiatan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pengucapan dan penandatanganan ikrar kesetiaan, hingga mencium bendera Merah Putih sebagai wujud komitmen dan kecintaan terhadap tanah air, yang kemudian ditutup dengan doa.

Dalam pernyataan ikrarnya, ketiganya dengan tegas menyatakan akan selalu setia kepada NKRI, menolak segala bentuk gerakan separatis, serta berkomitmen untuk kembali menjalani kehidupan yang lebih baik melalui pendidikan, berkebun, dan turut mendukung pembangunan di wilayah Papua, khususnya Distrik Sinak.

 

