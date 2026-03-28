Kisah Haru Istri Jenderal, Ikhlas Suami Tugas di Pedalaman Papua

JAKARTA – Penugasan negara sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III, dijalani oleh Letjen TNI Lucky Avianto dengan dukungan penuh dari keluarga.

Istri Lucky Avianto, Dian Lucky Avianto, mengaku ikhlas melepas suaminya kembali bertugas ke pedalaman Papua demi menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Dengan bismillah, saya dan anak-anak beserta keluarga besar ikhlas mewakafkan Mas Lucky untuk kepentingan bangsa, menjaga dan menegakkan kedaulatan negara di ufuk timur Indonesia,” ujar Dian, Sabtu (28/3/2026).

Sebagai istri prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), Dian menyadari harus tegar dalam menghadapi konsekuensi dari tugas negara yang diemban suaminya.