KRI Prabu Siliwangi-321 Tiba dari Italia, TNI AL Kini Miliki Kapal Perang Paling Canggih dan Modern

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 27 Maret 2026 |19:19 WIB
KRI Prabu Siliwangi-321 Tiba dari Italia/Puspen TNI
JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto didampingi Kepala Staf Angkatan dan para Petinggi Kemhan meninjau kedatangan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Prabu Siliwangi – 321 yang merupakan kapal canggih kedua buatan Italia setelah KRI Brawijaya – 320, bertempat di Dermaga 107, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

“Sejak memulai keberangkatan pertamanya dari dermaga Base Navale Della Spezia, Italia menuju Indonesia pada tanggal 11 Februari 2026, KRI Prabu Siliwangi-321 kini tiba di Indonesia untuk memperkuat jajaran kapal perang TNI Angkatan Laut,” ujar Kapuspen TNI Mayjen Aulia Dwi Nasrullah, Jumat (27/3/2026).

Aulia melanjutkan, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali, mewakili Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin, juga melaksanakan serah terima (delivery) dan peresmian KRI Prabu Siliwangi-321 di galangan kapal Muggiano, Italia.

“KRI Prabu Siliwangi-321 sebagai kapal perang terbesar dan termutakhir yang dimiliki Indonesia saat ini dilengkapi teknologi modern dan sistem persenjataan canggih yang diharapkan dapat memperkuat postur pertahanan laut nasional,”ujarnya.

“Serta mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI AL dalam menjaga kedaulatan dan keamanan perairan NKRI,” lanjutnya.

Selama pelayaran, KRI Prabu Siliwangi-321 menyinggahi Kerajaan Maroko dan Nigeria, dengan melaksanakan kegiatan port visit serta courtesy call oleh Komandan KRI beserta sejumlah perwira.

Dalam rangka meningkatkan kesiapan tempur, KRI ini juga melaksanakan structural firing meriam 127 mm pada pelayaran sea going terakhir sebelum bertolak menuju Indonesia

 

