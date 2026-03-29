Viral Balon Udara Terbakar dan Jatuh saat Festival, Ratusan Warga Histeris Panik Selamatkan Diri

Balon Udara Terbakar dan Jatuh saat Festival di Ponorogo/iNews

PONOROGO- Festival balon udara yang digelar di Desa Japan, Ponorogo, Jawa Timur, mendadak heboh. Pasalnya, satu balon terbakar dan jatuh di atas penonton.

Festival ini digelar oleh Polres Ponorogo untuk mencegah penerbangan balon udara tanpa awak yang meresahkan warga dan memicu kebakaran.

“Jadi festival balon ini kita bertujuan untuk menyiapkan wadah bagi seluruh masyarakat ponorogo di mana masyarakat ponorogo ini kan hobi menerbangkan balon udara tanpa awak,” ujar Kapolres Ponorogo, AKBP Andin Wisnu, Minggu (29/3/2026).

Ratusan penonton yang semula tenang tiba tiba panik dan berusaha menyelamatkan diri. Puing pecahan balon dan api berjatuhan di atas penonton.

Sementara, satu balon lain yang belum sempat terbang ikut terbakar akibat terkena percikan api. Balon pun gagal terbang dan dibakar oleh peserta