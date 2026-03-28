Ustadz Dikeroyok Ratusan Massa dan Diikat di Pos Ronda karena Tiduri Istri Orang

KARAWANG – Seorang pemuka agama atau ustadz, berinisal AP (42), babak belur dihakimi ratusan massa di Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ustadz tersebut kepergok tengah melakukan perzinahan dengan istri orang.

‘’Setelah dilakukan interogasi oleh pihak keluarga, AP dan UM mengakui telah melakukan hubungan intim lebih dari satu kali,’’ ujar Kasi Humas Polres Karawang, Ipda Cep Wildan, Jumat, (27/3/2026).

Dalam video yang dilihat Okezone, ratusan warga langsung berdatangan ke lokasi dan meluapkan emosi dengan menghakimi terduga pelaku.

AP bahkan sempat diikat di sebuah pos ronda dan menjadi sasaran amukan massa dengan pukulan dan tendangan karena tiduri istri orang berinisial UM.

Beruntung petugas Kepolisian dan TNI yang berada di lokasi langsung mengamankan pelaku, sehingga nyawanya berhasil diselamatkan.