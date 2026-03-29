Viral Mobil Pelat Luar Jakarta Dipalak di Tanah Abang, 2 Pelaku Ditangkap!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 29 Maret 2026 |08:37 WIB
Viral mobil pelat luar Jakarta dipalak di Tanah Abang, 2 pelaku ditangkap (Foto: Ist)
JAKARTA - Viral sebuah video memperlihatkan sejumlah pria melakukan aksi pemalakan terhadap pengendara mobil di wilayah Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku diduga memaksa dan menawarkan jasa pengawalan.

Dari video yang beredar, pelaku diduga berjumlah tiga orang dengan mengendarai satu sepeda motor menghampiri mobil berpelat luar Jakarta yang tengah berhenti untuk melihat Google Maps.

Dinarasikan, para pelaku meminta uang sebesar Rp300 ribu dengan alasan ‘uang lewat’ lantaran mobil milik korban bernomor pelat luar Jakarta. Tak hanya uang, para pelaku juga mengambil kartu e-toll milik korban.

Setelah mengambil uang dan kartu tersebut, para pelaku kemudian pergi meninggalkan lokasi kejadian.

Sementara Kapolsek Tanah Abang AKBP Dhimas Prasetyo Dhimas, mengatakan, peristiwa terjadi pada Jumat 27 Maret 2026 sore. Dua orang pelaku sudah diamankan.

