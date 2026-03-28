Viral Mobil DLH Diduga Buang Sampah ke Kali Pesanggrahan, Ini Kata Pramono

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 28 Maret 2026 |04:07 WIB
JAKARTA - Media sosial dihebohkan mobil DLH DKI Jakarta diduga membuang sampah ke Kali Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Lokasi tersebut merupakan emplasemen atau tempat penampungan sementara sampah yang berada di badan sungai.

Merespons viralnya insiden itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku tidak sedih. Ia justru berterima kasih karena kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi pengelolaan sampah di Ibu Kota.

"Kemarin kejadian Pesanggrahan, saya terus terang berterima kasih bukan malah apa sedih, enggak. Saya berterima kasih banget," ujar Pramono di Jakarta Pusat, Jumat (27/3).

Usai kejadian itu, Pemprov DKI Jakarta memutuskan tidak mengizinkan tempat penampungan sementara di badan sungai. Ia menilai lokasi penampungan sementara seperti itu tidak efisien dan manajemennya rumit.

"Karena dengan demikian saya akhirnya memutuskan bahwa tidak boleh lagi ada tempat penampungan sementara yang seperti itu," ucapnya. 

