Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Perindo Jatim Usulkan Program Magang untuk Perkuat Ekonomi Kerakyatan

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 28 Maret 2026 |16:05 WIB
Ketua DPW Perindo Jatim Ahmad Zazuli (foto: Okezone)
A
A
A

SURABAYA – Penguatan ekonomi kerakyatan di daerah tidak hanya bergantung pada sektor usaha, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia yang mampu terlibat langsung dalam aktivitas produktif. Generasi muda menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan ekonomi, terutama di tengah tantangan pengangguran dan keterbatasan akses kerja.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Agustus 2025 mencapai 3,88 persen atau sekitar 960,7 ribu orang. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara lulusan SMA/SMK dengan kebutuhan dunia kerja.

Situasi tersebut mendorong DPW Partai Perindo Jawa Timur mengusulkan langkah konkret melalui optimalisasi program magang bagi generasi milenial dan Gen Z.

Ketua DPW Perindo Jatim, Ahmad Zazuli, menilai program magang dapat menjadi pintu masuk bagi generasi muda untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi sejak dini.

Ia mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membuka ruang lebih luas bagi pelaksanaan program magang, terutama saat masa liburan sekolah, termasuk bagi anak-anak putus sekolah.

"Terutama bagi anak-anak sekolah, program magang bisa dilaksanakan saat liburan," ujarnya, Sabtu (28/3/2026).

Program ini dinilai tidak hanya meningkatkan keterampilan, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam membangun fondasi ekonomi kerakyatan berbasis partisipasi generasi muda. Keterlibatan langsung dalam dunia kerja memungkinkan terbentuknya pengalaman, jaringan, serta kesiapan menghadapi pasar kerja.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement