Legislator Perindo Sengkon Dorong Dukungan Nyata untuk Petani Lokal di Kalteng

KALTENG - Penguatan ekonomi kerakyatan tidak dapat dilepaskan dari sektor pertanian yang menjadi tumpuan hidup sebagian besar masyarakat daerah. Keberpihakan terhadap petani lokal menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Di tengah tuntutan peningkatan ketahanan pangan, optimalisasi potensi pertanian masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan akses permodalan, teknologi, serta pendampingan kerap menghambat produktivitas dan kesejahteraan petani.

Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Sengkon, menegaskan pentingnya kehadiran pemerintah dalam memperkuat dukungan terhadap petani lokal. Menurutnya, petani memiliki peran strategis sebagai penyedia utama kebutuhan pangan sekaligus penggerak ekonomi daerah.

Ia menyebut lahan pertanian masyarakat menyimpan potensi besar untuk memenuhi kebutuhan pangan. Namun, tanpa dukungan memadai, potensi tersebut belum mampu memberikan hasil optimal bagi peningkatan kesejahteraan petani.

“Petani kita punya kemampuan dan lahan yang cukup untuk mendukung kebutuhan pangan. Yang dibutuhkan adalah perhatian dan dukungan nyata agar mereka bisa berkembang,” ujarnya, Rabu (25/3/2026).