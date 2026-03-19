Perindo Jawa Barat Dorong Anak Muda Jadi Motor Ekonomi Kreatif

BANDUNG – Peran anak muda dalam menggerakkan ekonomi kreatif semakin menonjol, terutama di kota-kota besar dengan ekosistem usaha yang dinamis seperti Bandung. Di tengah pertumbuhan sektor ini, dukungan terhadap pelaku usaha kreatif dinilai menjadi kunci dalam memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis inovasi dan kreativitas.

Dalam konteks tersebut, DPW Partai Perindo Jawa Barat menggelar kegiatan “Ngabuburit Bareng Komunitas Kreatif” yang berlangsung di Kopi Tera, Bandung, pada Minggu 16 Maret 2026. Kegiatan ini menjadi ruang interaksi antara pelaku usaha muda dengan berbagai pemangku kepentingan.

Acara tersebut dihadiri Ketua DPW Partai Perindo Jawa Barat Rifqi Ali Mubarok, didampingi Sekretaris DPW Dedi WS, Bendahara DPW Verina, Wakil Ketua III Dian Ciptadi, serta jajaran pengurus lainnya. Turut hadir sebagai narasumber Okky Nugraha Pratama Putra, Pengurus HIPMI Kota Bandung sekaligus Digital Marketing Specialist.

Sebanyak 60 peserta ambil bagian dalam kegiatan ini, terdiri dari pelaku usaha kreatif di Kota Bandung, mulai dari sektor kuliner, konveksi, make up artist, hingga berbagai subsektor kreatif lainnya.

Melalui forum ini, Partai Perindo menegaskan komitmennya dalam mendorong penguatan ekonomi kerakyatan, khususnya melalui sektor ekonomi kreatif yang banyak digerakkan oleh generasi muda.