Perindo Tebar Takjil dan Modal Usaha, Dorong UMKM Tumbuh di Bulan Ramadhan

JAKARTA – Momentum bulan Ramadhan dimanfaatkan Partai Perindo untuk memperkuat kepedulian sosial sekaligus mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui kegiatan bertajuk Tebar Kebaikan di Bulan Ramadhan, kader partai membagikan takjil kepada masyarakat di depan Kantor DPP Partai Perindo, Selasa (10/3/2026).

Dalam kegiatan tersebut, ratusan paket takjil dibagikan kepada warga sekitar, pengemudi ojek online, serta masyarakat yang melintas menjelang waktu berbuka puasa. Aksi berbagi ini dijadwalkan berlangsung selama empat hari, mulai 10 hingga 13 Maret 2026.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan antara partai dan masyarakat sekaligus memperkuat nilai kepedulian sosial selama Ramadhan.

“Bulan Ramadhan adalah momentum untuk memperkuat nilai-nilai keumatan sekaligus menumbuhkan kepedulian sosial. Melalui kegiatan berbagi takjil ini, kami ingin menunjukkan bahwa kehadiran partai tidak hanya dalam ruang politik, tetapi juga dalam ruang sosial kemasyarakatan,” ujar Ferry.

Selain berbagi takjil, Partai Perindo juga menggulirkan program Perindo Bantu UMKM Takjil di berbagai daerah. Melalui program tersebut, partai memberikan bantuan modal usaha kepada 50 pelaku UMKM di seluruh Indonesia yang menjalankan usaha takjil selama bulan Ramadhan.