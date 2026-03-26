Perkuat Ekonomi Kerakyatan, Perindo NTT Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Modal dan Pendampingan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 26 Maret 2026 |18:36 WIB
Perkuat Ekonomi Kerakyatan, Perindo NTT Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Modal dan Pendampingan
Perkuat Ekonomi Kerakyatan, Perindo NTT Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Modal dan Pendampingan (Ist)
KUPANG – Penguatan ekonomi kerakyatan di daerah masih sangat bergantung pada daya tahan dan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di tengah tekanan ekonomi yang dinamis, dukungan yang terarah menjadi kunci agar pelaku usaha tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu berkembang dan meningkatkan skala usahanya.

Dalam konteks tersebut, Partai Perindo Nusa Tenggara Timur (NTT) menempatkan penguatan UMKM sebagai agenda berkelanjutan. Pendekatan yang dilakukan tidak berhenti pada bantuan sesaat, melainkan diarahkan untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat melalui kombinasi permodalan dan pendampingan usaha.

Sekretaris DPW Partai Perindo NTT, Arieston Dappa, menyampaikan berbagai program telah disiapkan untuk mendukung pelaku UMKM agar memiliki daya saing yang lebih kuat di tengah tantangan ekonomi.

“Partai Perindo memiliki banyak program untuk UMKM, salah satunya adalah bantuan modal usaha," ungkap Arieston Dappa, Kamis (26/3/2026).

Ia menjelaskan, dukungan yang diberikan dirancang untuk memperkuat kapasitas usaha secara menyeluruh. Selain permodalan, pemberdayaan juga menjadi fokus utama agar pelaku UMKM dapat meningkatkan kualitas usaha sekaligus memperluas akses pasar.

“Bantuan ini adalah bentuk kepedulian kami kepada pelaku UMKM, agar dapat menambah modal dan mengembangkan usahanya,” tuturnya.

Implementasi dari program tersebut telah dirasakan langsung oleh masyarakat, salah satunya melalui penyaluran bantuan modal kepada pelaku usaha kuliner di Kota Kupang. Pada momentum Ramadan lalu, Partai Perindo NTT memberikan bantuan sebesar Rp1.000.000 kepada Oktovianus Aryanto Tyson, warga Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama.

 

