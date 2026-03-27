Breaking News! Satgas Cartenz Tangkap 4 Orang Penyuplai Senjata dan Amunisi untuk KKB Papua

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 27 Maret 2026 |20:14 WIB
Breaking News! Satgas Cartenz Tangkap 4 Orang Penyuplai Senjata dan Amunisi untuk KKB Papua
Satgas Cartenz Tangkap 4 Orang Penyuplai Senjata dan Amunisi untuk KKB Papua
JAKARTA -  Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz 2026 membongkar jaringan peredaran amunisi ilegal yang diduga berkaitan dengan KKB di Papua. Penindakan dilakukan secara bertahap mulai Rabu, 25 Maret hingga Kamis, 26 Maret 2026.

Wakil Kepala Satuan Tugas Humas Operasi Damai Cartenz 2026, AKBP Andria menjelaskan bahwa dalam operasi tersebut, aparat menangkap empat tersangka berinisial KO (45), SMM (40), HM (53), dan AKW (51).

“Keempat tersangka yang diamankan memiliki peran berbeda dalam jaringan ini,” ujarnya, Jumat (27/3/2026).

Penangkapan ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan atas kasus sebelumnya yang juga berkaitan dengan jaringan distribusi senjata dan amunisi ilegal di sejumlah wilayah Papua.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tiga tersangka yakni KO, SMM, dan AKW diduga berperan sebagai perantara atau fasilitator dalam transaksi amunisi ilegal. Sementara itu, tersangka HM diduga berperan sebagai penyedia atau penjual amunisi.

“Hingga saat ini, penyidik masih terus melakukan pendalaman secara intensif untuk mengungkap jaringan yang lebih luas,” jelas Andria.

Dalam penindakan tersebut, aparat turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa perangkat komunikasi, kendaraan, serta senjata api rakitan yang diduga digunakan dalam aktivitas ilegal tersebut.

 

