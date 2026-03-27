Lucky Avianto, Jenderal Kopassus Pemburu KKB Papua Resmi Jabat Pangkogabwilhan III

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 27 Maret 2026 |11:39 WIB
JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memimpin upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Pangkogabwilhan III, Oditur Jenderal (Orjen) TNI, pelantikan Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI serta menerima Laporan Korps Kenaikan Pangkat Pati TNI yang berlangsung di Aula Gatot Soebroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.

“Dalam rangkaian kegiatan tersebut, dilaksanakan serah terima jabatan Pangkogabwilhan III dari Letjen TNI Bambang Trisnohadi kepada Letjen TNI Lucky Avianto,” ujar Kapuspen TNI Mayjen Aulia Dwi Nasrullah,’’ dikutip, Jumat (27/3/2026).

Sebelumnya, Lucky Avianto mengemban amanat sebagai Panglima Komando Operasi TNI Habema dan Komandan Resimen Induk Kodam XII/Tanjungpura yang menjadi bagian dari Koops Habema.

Pasukan gabungan TNI di bawah kendali Komando Operasi TNI Habema tersebut menembak mati 18 anggota KKB di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Jumlah anggota OPM atau KKB yang tewas merupakan salah satu yang terbesar dalam operasi di Papua.

Selain itu, Mayjen TNI Tugino,  yang sebelumnya menjabat Kaotmilti II Jakarta, mendapat amanah baru sebagai Orjen TNI Babinkum TNI.  Panglima TNI juga melantik Letjen TNI Bambang Trisnohadi sebagai Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/337/3208964/vivin_alivianto-hbeQ_large.jpg
Daftar 3 Danrem Baru usai Mutasi TNI, Nomor 2 Pecah Bintang Emas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/337/3208978/panglima_tni_pimpin_sertijab_dan_kenaikan_pangkat_perwira_tinggi-1cIS_large.jpg
Panglima TNI Pimpin Sertijab dan Kenaikan Pangkat Perwira Tinggi, Pangdam Jaya Resmi Bintang 3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/337/3208968/panglima_tni-wpdJ_large.png
Panglima TNI Anugerahkan KPLB pada Prajurit Berprestasi Juara Pertama Hafalan 30 Juz Al Quran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/337/3208823/tni-lZi2_large.jpg
Kabais TNI Mundur, Koalisi Sipil Pertanyakan Pertanggungjawaban Pidananya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/337/3208811/tni-FgSK_large.jpg
Panglima TNI Lantik Pejabat Baru, dari Pangdam Cendrawasih hingga Danlanal Nabire
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/24/337/3208613/lucky_avianto-KPIt_large.jpg
Daftar 3 Pangkogabwilhan usai Mutasi TNI, Nomor 3 Jenderal Kopassus Lulusan Tarnus
