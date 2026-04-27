53 Anak Korban Kekerasan Daycare Yogya Dapat Pendampingan Psikologis

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Senin, 27 April 2026 |04:01 WIB
53 Anak Korban Kekerasan Daycare Yogya Dapat Pendampingan Psikologis
Kekerasan anak di Daycare Yogya (Foto: Ist)
YOGYAKARTA — Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY memberikan pendampingan psikologis bagi anak-anak korban dugaan kekerasan di Daycare Little Aresha, Kota Yogyakarta.

Kepala DP3AP2 DIY Erlina Sumardi mengatakan, telah memberikan pendampingan psikososial kepada anak-anak korban serta dukungan kepada keluarga melalui layanan terpadu. Ia menyebut langkah tersebut dilakukan untuk membantu pemulihan kondisi psikologis korban.

“Sebagai bagian dari upaya perlindungan, DP3AP2 DIY bersama DP3AP2KB Kota Yogyakarta, KPAI Kota Yogyakarta, serta Forum Perlindungan Korban Kekerasan DIY telah dan akan terus melakukan pendampingan psikososial bagi anak-anak korban dan dukungan kepada keluarga melalui layanan terpadu,” ujarnya, Minggu (26/4/2026).

Selain itu, DP3AP2 DIY juga mendukung proses penegakan hukum yang tengah berjalan. “Kami mendorong dan mengawal proses penegakan hukum bekerja sama dengan LPSK Perwakilan DIY agar seluruh pihak yang terlibat dalam dugaan pelanggaran ini diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

Di sisi lain, evaluasi terhadap sistem pengawasan dan perizinan lembaga pengasuhan anak juga dilakukan untuk mencegah kejadian serupa terulang.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/340/3214852/kekerasan_anak-pmFU_large.jpg
Daycare Little Aresha Yogya Ternyata Tak Berizin, 53 Anak Jadi Korban Kekerasan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/337/3214849/kekerasan_anak-10Hl_large.jpg
KPAI Duga Kekerasan Anak di Daycare Yogya Sistematis: Tutup Permanen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/340/3214848/kekerasan_anak-2v4W_large.jpg
Tersangka Kasus Daycare Yogya Berpotensi Bertambah, Kini Sudah 13 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178393/kekerasan_anak-vODZ_large.jpg
Bocah 6 Tahun Tewas dengan Tubuh Penuh Memar dan Luka Bakar Rokok, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/338/3172818/bocah_mk-3CmZ_large.jpg
Bocah Korban Penyiksaan ‘Ayah Juna’ di Kebayoran Lama Bertemu Ayah Kandung dan Kembarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170233/kekerasan_anak-Ut9C_large.jpg
Polisi Ungkap Kondisi Anak Ditelantarkan Orangtua di Pasar Kebayoran Lama
