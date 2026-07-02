Penampakan Taufik Hidayat Jelang Rekonstruksi Kasus Penyekapan dan Penganiayaan di Bandung

BANDUNG – Tersangka kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR, Taufik Hidayat, akhirnya muncul di hadapan publik. Ia terlihat saat akan menjalani proses rekonstruksi di Mapolda Jawa Barat, Kamis (2/7/2026).

Berdasarkan foto yang diterima Okezone, Taufik Hidayat mengenakan baju tahanan berwarna merah dengan kerah hitam. Ia juga tampak memakai peci rajut berwarna putih.

Wajah Taufik tertutup masker medis berwarna biru. Sambil terus menundukkan kepala, ia dikawal ketat oleh sejumlah anggota kepolisian berpakaian sipil saat digiring menuju ruang rekonstruksi di Gedung Direktorat Reserse PPA dan PPO Mapolda Jawa Barat.

Kehadirannya langsung menjadi perhatian awak media yang telah menunggu sejak pagi. Sejumlah wartawan tampak mengabadikan momen tersebut menggunakan kamera maupun telepon genggam.

Diketahui, proses rekonstruksi berlangsung secara tertutup di area Gedung Direktorat Reserse PPA dan PPO (Pelayanan Perempuan dan Anak). Penjagaan ketat diberlakukan selama proses reka adegan berlangsung.