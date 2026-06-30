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KPK: OTT Kuansing Riau Terkait Dugaan Suap Jual Beli Jabatan Sekda!

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Selasa, 30 Juni 2026 |18:58 WIB
KPK: OTT Kuansing Riau Terkait Dugaan Suap Jual Beli Jabatan Sekda!
KPK: OTT Kuansing Riau Terkait Dugaan Suap Jual Beli Jabatan Sekda!
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JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau berkaitan dengan praktik suap untuk pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuansing.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut, dugaan tersebut terungkap dari rangkaian penyelidikan tertutup yang dilakukan tim KPK di wilayah Kuansing.

"Diduga demikian. Jadi suap ini diduga untuk jabatan Sekda Kabupaten Kuansing," kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Budi menjelaskan, perkara yang diungkap melalui OTT tersebut kini telah naik ke tahap penyidikan. Keputusan tersebut diambil setelah KPK melakukan gelar perkara pada Selasa sore.

Dengan naiknya perkara ke tahap penyidikan, KPK akan segera menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut sebagai tersangka.

"Dari rangkaian penyelidikan tertutup ini, sore tadi sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan bahwa perkara ini naik ke tahap penyidikan," pungkasnya.

 

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