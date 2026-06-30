Diperiksa KPK Hampir 6 Jam, Ketum PP Japto Soerjosoemarno Bungkam!

JAKARTA – Ketua Umum Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarno, telah menyelesaikan pemeriksaannya sebagai saksi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (30/6/2026).

Pantauan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Japto keluar dari gedung usai menjalani pemeriksaan selama hampir enam jam. Ia keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 15.39 WIB dan langsung berjalan menuju mobil yang telah menunggunya.

Japto tidak memberikan pernyataan kepada awak media yang telah menunggu di lokasi. Saat sejumlah wartawan melontarkan pertanyaan terkait materi pemeriksaan, ia memilih bungkam dan terus berjalan meninggalkan Gedung KPK.

Sebelumnya, Japto kembali dipanggil penyidik KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan terhadap Japto dijadwalkan untuk mendalami perkara dugaan penerimaan gratifikasi terkait pembayaran per metrik ton batu bara di wilayah Kutai Kartanegara.

"Untuk pemanggilan Saudara JPT, hari ini penyidik kembali menjadwalkan pemeriksaan dalam kapasitas sebagai saksi terkait perkara dugaan gratifikasi per metrik ton batu bara di wilayah Kukar," kata Budi dalam keterangannya.