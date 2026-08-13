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Tak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Eks Dirut BJB Ngaku Idap Kanker Prostat

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 13 Agustus 2026 |21:30 WIB
Tak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Eks Dirut BJB Ngaku Idap Kanker Prostat
Eks Dirut BJB, Yuddy di KPK (foto: Okezone)
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JAKARTA - Eks Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB), Yuddy Renaldi (YR) selesai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di perusahaan tersebut.

Meski berstatus tersangka, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menahan Yuddy usai pemeriksaan. Saat meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Yuddy mengungkapkan kondisi kesehatannya.

"Ya doakan saja saya sehat, menghadapi proses ini. Itu saja mungkin dari saya, terima kasih. Saya ada kanker prostat," kata Yuddy seusai pemeriksaan, Kamis (13/8/2026).

Dalam kesempatan yang sama, pengacara Yuddy, Arief Sulaeman, mengatakan proses pemeriksaan sempat terhenti karena kondisi kesehatan kliennya menurun. Penyidik kemudian memutuskan pemeriksaan akan dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.

"Untuk sementara dilanjutkan pemeriksaan selanjutnya mungkin di minggu depan lagi," ujar Arief.

 

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Topik Artikel :
KPK Korupsi Iklan BJB BJB
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