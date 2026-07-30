Marak OTT, Mendagri dan KPK Bakal Keliling ke 10 Daerah Pekan Depan

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan pihaknya bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan turun langsung ke sejumlah daerah. Langkah ini sebagai respons atas maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang belakangan menyeret sejumlah kepala daerah.

"Dengan adanya OTT-OTT KPK ini, saya sudah bekerja sama dengan KPK, sudah saya temui. Kami akan keliling ke sepuluh titik ya mulai minggu depan," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026).

"Sepuluh titik bersama Ketua KPK, deputinya gantian, Wamendagri gantian, dua hari spesifik tiap-tiap daerah," imbuhnya.

Tito mengaku sudah melakukan inventarisasi masalah terkait persoalan hukum tersebut. Karena itu, langkah berkeliling ke sejumlah daerah bersama KPK dilakukan sebagai upaya mencegah terjadinya penyimpangan oleh kepala daerah.

Di sisi lain, mantan Kapolri itu juga memberikan peringatan keras kepada para kepala daerah. Ia meminta mereka belajar dari peristiwa hukum yang terjadi belakangan ini. "Tapi dengan adanya OTT-OTT ini, ya saya minta kepala daerah juga introspeksi ya, agar jangan sampai bermain-main, entar kena lagi loh yang lain lagi. Ya, kita enggak bisa cegah," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

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