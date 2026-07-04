Karyawan Disekap Bos di Jakpus, Said Iqbal Semprot Disnaker DKI: Jangan Lamban Bertindak!

JAKARTA - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menegur jajaran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta untuk mempercepat pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran ketenagakerjaan dalam kasus penyekapan dan penganiayaan tiga karyawan yang bekerja di percetakan Mau Print di Senen, Jakarta Pusat.

Hal itu disampaikan Said Iqbal saat konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jumat (3/7/2026), usai mendengar paparan Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertransgi DKI Jakarta, Titin Saptini, yang belum bisa memastikan legalitas perusahaan percetakan Mau Print. Disnakertransgi DKI Jakarta disebut masih berkoordinasi untuk memastikan status perusahaan itu.

Menurut Said, kepastian status perusahaan harus segera diperoleh agar penegakan hukum ketenagakerjaan dapat dilakukan apabila ditemukan pelanggaran.

"Kepada Ibu Kabid Pengawasan, harus cepat dipastikan apakah dia UMKM atau non-UMKM, perusahaan menengah ke atas. Itu harus cepat bu, saya rasa Senin harus sudah ada keputusan bu," kata Said Iqbal.

Ia mengatakan, selain proses pidana yang tengah berjalan di kepolisian, pelanggaran ketenagakerjaan yang diduga terjadi juga harus ditindak.