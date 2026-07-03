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Said Iqbal: Presiden Beri Atensi Kasus Penyekapan Karyawan di Jakpus!

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Jum'at, 03 Juli 2026 |16:34 WIB
Said Iqbal: Presiden Beri Atensi Kasus Penyekapan Karyawan di Jakpus!
Said Iqbal (Foto: Yuwantoro Winduajie/Okezone)
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JAKARTA - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menyebut Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap kasus dugaan penyekapan, pemerasan, dan penganiayaan terhadap tiga pekerja percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat.

Said Iqbal mengaku turun langsung menemui salah satu korban setelah menerima informasi mengenai kasus tersebut. Hasil temuannya kemudian dilaporkan kepada presiden.

"Saya sudah meneruskan ke bapak presiden secara presidential brief melalui koordinasi dengan Mensesneg sesuai tupoksi saya yang diatur dalam Perpres Nomor 106 Tahun 2024," kata Said Iqbal dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jumat (3/7/2026).

Menurut Said, perhatian presiden terhadap kasus tersebut sejalan dengan pesan yang selama ini disampaikan Prabowo agar negara hadir melindungi rakyat. Terutama dari kelompok rentan.

"Kemarin saya langsung turun ke bawah karena Pak Presiden Prabowo tentu pada kawan-kawan dan rakyat Indonesia menyampaikan ucapan untuk selalu melindungi rakyat, selalu berpihak pada orang yang lemah, selalu melayani orang-orang kecil, tidak boleh menyakiti hati rakyat, tidak boleh membuat rakyat kecil susah," ujarnya.

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