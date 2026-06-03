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KPK Bawa Barbuk OTT Kantor Imigrasi ke Gedung Merah Putih, Ada Baby Benz hingga Motor Triumph

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 03 Juni 2026 |20:07 WIB
KPK Bawa Barbuk OTT Kantor Imigrasi ke Gedung Merah Putih, Ada Baby Benz hingga Motor Triumph
KPK Bawa Barbuk OTT Kantor Imigrasi ke Gedung Merah Putih/Okezone
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JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memboyong sejumlah barang bukti terkait operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Kantor Imigrasi Jakarta Barat (Jakbar), Rabu (3/6/2026).

"Barang bukti yang diamankan ada kendaraan, mobil, motor, dan juga barang bukti dalam bentuk uang tunai, valas ada USD dan SGD, dan juga ada dalam bentuk logam mulia emas," kataa Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo

Pantauan Okezone di lokasi, truk towing yang membawa sembilan sepeda motor itu tiba di Gedung Merah Putih KPK sekira pukul 17.58  WIB.

Truk tersebut memuat sembilan sepeda motor yang tujuh diantaranya jenis motor trail, satu Kawasaki Z250, dan satu Triumph.

Kemudian, menyusul satu mobil towing yang mengangkut tujuh sepeda jenis mountain bike (MTB).

Setibanya di halaman belakang Gedung Merah Putih KPK, berjejer rapi empat mobil barang bukti OTT tersebut yang terdiri dari Wuling Air EV, Wuling Cortez, Honda Civic Nouva, dan Mercedes-Benz E250.

 

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