Gempa M5,1 Guncang Keerom Papua, Kedalamannya 153 Km

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan adanya aktivitas gempa bumi dengan magnitudo 5,1 di tenggara Keerom, Papua. Kedalaman gempa berada di 153 kilometer.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjelaskan gempa itu terjadi pukul 10.47 WIB, Senin (20/4/2026). Koordinat gempa berada di 4,39 Lintang Selatan dan 144,13 Bujur Timur.

“#Gempa Mag: 5.1, 20-Apr-2026 10:47:07 WIB, Lok: 4.39 LS, 144.13 BT (391 km Tenggara KEEROM-PAPUA), Kedlmn: 153 Km,” demikian keterangan BMKG dilihat Okezone.

Adapun titik gempa berada di 391 kilometer tenggara Keerom, Papua dengan kedalaman 153 kilometer. Belum diketahui apakah ada atau tidak korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut.

“Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” imbuh BMKG.

(Arief Setyadi )

