Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M5,1 Guncang Keerom Papua, Kedalamannya 153 Km

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 20 April 2026 |11:13 WIB
Gempa M5,1 Guncang Keerom Papua, Kedalamannya 153 Km
Ilustrasi gempa (Foto: Dok )
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan adanya aktivitas gempa bumi dengan magnitudo 5,1 di tenggara Keerom, Papua. Kedalaman gempa berada di 153 kilometer.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjelaskan gempa itu terjadi pukul 10.47 WIB, Senin (20/4/2026). Koordinat gempa berada di 4,39 Lintang Selatan dan 144,13 Bujur Timur.

“#Gempa Mag: 5.1, 20-Apr-2026 10:47:07 WIB, Lok: 4.39 LS, 144.13 BT (391 km Tenggara KEEROM-PAPUA), Kedlmn: 153 Km,” demikian keterangan BMKG dilihat Okezone.

Adapun titik gempa berada di 391 kilometer tenggara Keerom, Papua dengan kedalaman 153 kilometer. Belum diketahui apakah ada atau tidak korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut.

“Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” imbuh BMKG.

(Arief Setyadi )

Topik Artikel :
Gempa Keerom Papua BMKG gempa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement