Gempa M5,9 Guncang Nias Utara Terasa di Berbagai Daerah

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,9 guncang Nias Utara, Sumatera Utara, Minggu (19/4/2026) dini hari.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan, gempa terjadi pada pukul 03.06 WIB. "Pusat gempa berada di laut 48 Km barat daya Nias Utara," tulis BMKG melalui laman resminya.

Kedalaman gempa 10 Kilometer. Sementara lokasi koordintas gempa 1.14 LU-97.04 BT.

Menurut BMKG guncangan gempa juga dirasakan Gunung Sitoli, Nias Barat, Nias Utara, dan Tapanuli Tengah.

Gempa tak berpotensi tsunami. Namun, BMKG mengimbau agar mewaspadai potensi gempa susulan.

(Arief Setyadi )

