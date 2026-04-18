Gempa M5,1 Guncang Melonguane Sulawesi Utara

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 18 April 2026 |16:22 WIB
Gempa M5,1 Guncang Melonguane Sulawesi Utara
Gempa M5,1 Guncang Melonguane Sulawesi Utara (Ilustrasi/Ist)
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan adanya aktivitas gempa bumi dengan magnitudo 5,1 di Barat Laut Melonguane, Sulawesi Utara. Gempa berada di kedalaman 130 kilometer.

BMKG menjelaskan gempa itu terjadi pukul 15.45 WIB, Sabtu (18/4/2026). Gempa berada di titik koordinat 6.40 Lintang Utara dan 126.08 Bujur Timur.

“#Gempa Mag:5.1, 18-Apr-2026 15:45:48WIB, Lok:6.40LU, 126.08BT (274 km BaratLaut MELONGUANE-SULUT), Kedlmn:130 Km,” demikian keterangan yang disampaikan BMKG.

Lokasi gempa itu berjarak 274 kilometer barat laut Melonguane, Sulawesi Utara dengan kedalaman 130 kilometer.

Belum diketahui apakah ada atau tidak korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.
 

