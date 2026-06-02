Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Jakut dan Jaksel Diguyur Hujan Ringan

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meprakirakan cuaca di sebagian besar wilayah DKI Jakarta didominasi kondisi berawan, Selasa (2/6/2026). Namun, hujan ringan berpotensi mengguyur sejumlah kawasan, khususnya Jakarta Utara dan Jakarta Selatan.

Wilayah Administrasi Kepulauan Seribu diprediksi berawan dengan suhu udara berkisar antara 27 hingga 30 derajat Celsius. Tingkat kelembapan udara berada pada rentang 69 hingga 81 persen.

Sementara itu, Kota Jakarta Pusat juga diperkirakan berawan dengan suhu udara 25 hingga 31 derajat Celsius dan kelembapan antara 61 hingga 89 persen.

Cuaca berbeda diprediksi terjadi di Kota Jakarta Utara yang berpotensi mengalami hujan ringan. Suhu udara di wilayah tersebut berkisar 26 hingga 30 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan 64 hingga 87 persen.

Adapun Kota Jakarta Barat diprakirakan berawan sepanjang hari dengan suhu udara mencapai 25 hingga 32 derajat Celsius. Kelembapan udara berada pada kisaran 60 hingga 90 persen.