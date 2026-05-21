Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Ringan hingga Sedang Terjadi

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jabodetabek, pada Kamis (21/5/2026) dini hari hingga pagi hari umumnya berawan hingga berawan tebal. Namun demikian, sejumlah wilayah diprediksi berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.

Hujan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah DKI Jakarta, Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, serta Kabupaten dan Kota Bogor.

BMKG juga mengeluarkan peringatan dini agar masyarakat mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di sejumlah wilayah Jabodetabek pada dini hari.

Untuk suhu udara, wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diperkirakan berada di kisaran 20 hingga 30 derajat Celsius. Sementara wilayah lainnya di Jabodetabek berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celsius.

Adapun kelembapan udara diprediksi berada pada rentang 60 hingga 94 persen dengan arah angin bertiup dari utara hingga tenggara dengan kecepatan 5 sampai 30 kilometer per jam.

Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca, terutama bagi pengendara dan warga yang beraktivitas pada dini hari hingga pagi hari.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.