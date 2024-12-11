Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hari HAM Sedunia, Yusril Pastikan Negara Jamin HAM Warga Negara Tanpa Diskriminasi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |04:02 WIB
Hari HAM Sedunia, Yusril Pastikan Negara Jamin HAM Warga Negara Tanpa Diskriminasi
Yusril Ihza Mahendra
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menegaskan negara menjamin hak asasi manusia (HAM) bagi setiap warga negara. HAK ini dijamin tanpa ada diskriminasi.

Yusril menyampaikan hal itu saat menghadiri acara peringatan hari HAM Sedunia di Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM).

"Saya ingin menyatakan, negara menjamin setiap warga negara memiliki hak asasi manusia yang selaras tanpa diskrimin. Setara tanpa diskriminasi apapun latar belakang yang dimiliki," kata Yusril dalam sambutannya, Selasa (10/12/2024).

Menurutnya, warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum. Dalam hal ini artinya, setiap warga negara juga memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hak-hak dasar dari ekonomi, sosial dan budaya.

"Dalam realisasinya harus terus berprogres untuk memajukan hal-hal itu," tegasnya.

Mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) menegaskan komitmen menjamin HAM merupakan komitmen bersama. Oleh karenanya setiap masyarakatpun harus mempunyai tekad yang sama untuk menegakan HAM di masa yang akan datang.

"Marilah pada 25 tahun berlakunya undang-undang HAM ini ktia memperbarui komitmen dan tekad kita bersama untuk memajukan dan menegakkan HAM di masa sekarang dan di masa yang akan datang," tandasnya.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189321//ham-lptM_large.jpg
Hari HAM Sedunia, Eks Ketua Komnas HAM dan Sejumlah Pakar Bentuk Panel Ahli Kejahatan Ekosida
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3188894//hari_ham_sedunia-jrgf_large.jpg
Peristiwa 10 Desember: Hari HAM Sedunia hingga Munculnya Penyakit Misterius di AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188660//menteri_hak_asasi_manusia-0uPn_large.jpg
Singgung Banjir Sumatera, Pigai Tekankan Perlunya Aturan Induk untuk Hukum Perusahaan Pelanggar HAM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187405//indonesia_pulangkan_2_napi_narkotika_ke_belanda-VoCu_large.jpg
Indonesia Pulangkan 2 Napi Narkotika ke Belanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182836//menko_kumham_imipas_yusril_ihza_mahendra-8NPI_large.jpg
Yusril Ungkap Surat Orang Tua Reynhard Sinaga untuk Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182050//yusril-W6hN_large.jpg
Yusril, Otto hingga Mahfud Sambangi Istana, Bakal Dilantik jadi Komite Reformasi Polri?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement