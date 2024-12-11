Hari HAM Sedunia, Yusril Pastikan Negara Jamin HAM Warga Negara Tanpa Diskriminasi

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menegaskan negara menjamin hak asasi manusia (HAM) bagi setiap warga negara. HAK ini dijamin tanpa ada diskriminasi.

Yusril menyampaikan hal itu saat menghadiri acara peringatan hari HAM Sedunia di Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM).

"Saya ingin menyatakan, negara menjamin setiap warga negara memiliki hak asasi manusia yang selaras tanpa diskrimin. Setara tanpa diskriminasi apapun latar belakang yang dimiliki," kata Yusril dalam sambutannya, Selasa (10/12/2024).

Menurutnya, warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum. Dalam hal ini artinya, setiap warga negara juga memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hak-hak dasar dari ekonomi, sosial dan budaya.

"Dalam realisasinya harus terus berprogres untuk memajukan hal-hal itu," tegasnya.

Mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) menegaskan komitmen menjamin HAM merupakan komitmen bersama. Oleh karenanya setiap masyarakatpun harus mempunyai tekad yang sama untuk menegakan HAM di masa yang akan datang.

"Marilah pada 25 tahun berlakunya undang-undang HAM ini ktia memperbarui komitmen dan tekad kita bersama untuk memajukan dan menegakkan HAM di masa sekarang dan di masa yang akan datang," tandasnya.



(Khafid Mardiyansyah)