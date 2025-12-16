Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 16 Desember: Lahirnya AC Milan hingga Revolusi Berdarah Rumania

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 16 Desember 2025 |05:30 WIB
Peristiwa 16 Desember: Lahirnya AC Milan hingga Revolusi Berdarah Rumania
Pemain AC Milan (foto: Football Italia)
A
A
A

JAKARTA - Tanggal 16 Desember menjadi salah satu hari bersejarah yang menyimpan berbagai peristiwa penting dunia. Mulai dari lahirnya klub raksasa sepak bola AC Milan, pertempuran besar dalam Perang Dunia II, hingga runtuhnya rezim komunis di Rumania. Berikut rangkuman peristiwa penting yang terjadi pada 16 Desember:

1. Berdirinya AC Milan (1899)

Klub sepak bola Associazione Calcio Milan (AC Milan) resmi didirikan pada 16 Desember 1899 oleh dua ekspatriat Inggris, Alfred Edwards dan Herbert Kilpin. Klub yang dijuluki Rossoneri ini dikenal dengan seragam merah-hitamnya.

AC Milan tercatat sebagai salah satu klub tersukses di dunia dengan raihan 18 gelar Serie A, 5 Piala Italia, serta berbagai trofi internasional. Milan juga memegang rekor tiga gelar Piala Interkontinental dan prestasi lainnya yang diakui UEFA dan FIFA.

2. Pertempuran Bulge (1944–1945)

Pada 16 Desember 1944, Jerman melancarkan serangan besar-besaran terhadap pasukan Sekutu di wilayah Ardennes, Belgia, Prancis, dan Luksemburg. Peristiwa ini dikenal sebagai Pertempuran Bulge, yang berlangsung hingga 25 Januari 1945.

Pertempuran ini menjadi salah satu yang paling berdarah bagi Amerika Serikat dalam Perang Dunia II, dengan sekitar 89 ribu korban, termasuk lebih dari 19 ribu tentara tewas. Sementara di pihak Jerman, tercatat sekitar 68 ribu korban tewas, hilang, atau luka-luka.

 

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita news lainnya
