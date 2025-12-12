Peristiwa 12 Desember: Hari Transmigrasi hingga Tsunami Dahsyat Flores 1992

JAKARTA - Setiap tanggal 12 Desember tercatat berbagai peristiwa penting dan bersejarah yang layak dikenang. Salah satunya adalah tsunami dahsyat yang terjadi di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Berikut rangkuman Okezone dari berbagai sumber, termasuk Wikipedia.org:

1950 – Hari Transmigrasi

Pada tanggal 12 Desember 1950, dilaksanakan program transmigrasi pertama di Indonesia, yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Transmigrasi. Pada tahun tersebut, pemerintah mengirimkan 25 kepala keluarga atau 98 jiwa dalam transmigrasi perdana dengan tujuan awal Lampung dan Lubuk Linggau.

1973 – Hari Kelahiran Desy Ratnasari

Desy Ratnasari lahir pada 12 Desember 1973 di Sukabumi, Jawa Barat. Selain dikenal sebagai aktris film dan sinetron, Desy juga berkarier sebagai model, bintang iklan, penyanyi, pembawa acara, dan politisi Indonesia. Sejak 2014, ia terpilih sebagai anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN).

1992 – Tsunami Melanda Pulau Flores

Gempa bumi Flores pada Desember 1992 tercatat berkekuatan 7,8 skala Richter dan berpusat di lepas pantai Flores, Indonesia.

Pada 12 Desember 1992 pukul 13.29 WITA, gempa tersebut memicu tsunami setinggi hingga 36 meter yang menghantam pesisir Flores. Bencana ini menewaskan lebih dari 2.100 jiwa, 500 orang hilang, 447 orang luka-luka, dan menyebabkan 5.000 warga mengungsi.

Wilayah yang terdampak paling parah antara lain Kabupaten Sikka, Kabupaten Ngada, Kabupaten Ende, dan Kabupaten Flores Timur. Sedikitnya 18.000 rumah, 113 sekolah, 90 tempat ibadah, dan lebih dari 65 fasilitas lainnya hancur akibat bencana ini.