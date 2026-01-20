Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pesan Trump ke PM Norwegia Ungkap Sikap Agresif Soal Greenland Gara-Gara Ditolak Nobel Perdamaian

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |07:24 WIB
Pesan Trump ke PM Norwegia Ungkap Sikap Agresif Soal Greenland Gara-Gara Ditolak Nobel Perdamaian
Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
A
A
A

JAKARTA – Sebuah pesan yang dikirim Donald Trump kepada Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Støre tampaknya mengungkap bahwa Presiden Amerika Serikat (AS) itu mengambil sikap agresif terhadap Greenland karena ia tidak diberikan Hadiah Nobel Perdamaian tahun lalu.

Dalam pesan tersebut, Trump mengatakan kepada Gahr Støre bahwa penolakan Nobel itu membuatnya tidak lagi merasa "berkewajiban untuk hanya memikirkan perdamaian," demikian isi pesan teks yang dirilis pada Senin (19/1/2026).

Pesan Trump kepada PM Norwegia tampaknya meningkatkan ketegangan antara Washington dan sekutu terdekatnya atas ancamannya untuk mengambil alih Greenland, wilayah otonom anggota NATO Denmark. Pada Sabtu (17/1/2026), Trump mengumumkan pajak impor 10% yang dimulai pada bulan Februari untuk barang-barang dari delapan negara yang telah mendukung Denmark dan Greenland, termasuk Norwegia.

Banyak sekutu lama AS tetap teguh bahwa Greenland tidak untuk dijual, tetapi mendorong Washington untuk membahas solusi. Dalam sebuah pernyataan di media sosial, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, mengatakan blok tersebut "tidak tertarik untuk memulai konflik" tetapi akan "mempertahankan pendiriannya."

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/455/3196243//greenland-EXnO_large.jpg
Ini Harta Karun Tersembunyi di Greenland
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/278/3196220//rupiah-qrNQ_large.jpg
Rupiah Makin Melemah Dekati Rp17.000 per USD Usai Trump Ancam Kenakan Tarif Gegara Greenland
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/18/3196174//ilustrasi-Q5Sj_large.jpg
Pentagon Ungkap Rencana Ekspansi China di Taiwan hingga Senkaku, Beijing Bungkam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/18/3195966//pemimpin_tertinggi_iran_ayatollah_ali_khamenei-E7bi_large.jpg
Pemimpin Tertinggi Iran Tuduh AS dan Israel Bertanggung Jawab atas Pembunuhan Ribuan Demonstran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/18/3195948//presiden_amerika_serikat_donald_trump-zbw1_large.jpeg
AS Umumkan Anggota Dewan Perdamaian Gaza, Ada Tony Blair dan Menantu Trump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/18/3195910//uss_abraham_lincoln-R09t_large.jpg
Tegang dengan Iran, AS Kirim Kapal Induk ke Timur Tengah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement